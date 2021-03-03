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Одно из самых кровопролитных сражений: сегодня 78-я годовщина окончания Ржевской битвы
Источник материала: ОНТ
Сегодня 78-я годовщина Ржевской битвы. Накануне Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подарил московскому Музею Победы фронтовые награды отца, который участвовал в легендарном сражении.
Коллекцию пополнили более 30 наград генерал-майора авиации Алексея Рапоты. Среди них – Орден Красного Знамени. Его ветеран получил за один из ночных вылетов, когда советская эскадрилья разбомбила эшелон немцев. Кроме медалей и боевых орденов, историки получили и архивные документы из личного дела военного летчика, а также его воспоминания о «кровавом клинче» под Ржевом.
Госсекретарь Союзного государства избран и председателем Общественного совета московского Музея Победы. Его задача – сохранение памяти о войне и укрепление сотрудничества, в первую очередь с белорусскими музеями.
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Сегодня 78-я годовщина Ржевской битвы. Накануне Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подарил московскому Музею Победы фронтовые...
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