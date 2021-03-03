Одно из самых кровопролитных сражений: сегодня 78-я годовщина окончания Ржевской битвы

Источник материала: ОНТ

Сегодня 78-я годовщина Ржевской битвы. Накануне Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подарил московскому Музею Победы фронтовые награды отца, который участвовал в легендарном сражении.





Коллекцию пополнили более 30 наград генерал-майора авиации Алексея Рапоты. Среди них – Орден Красного Знамени. Его ветеран получил за один из ночных вылетов, когда советская эскадрилья разбомбила эшелон немцев. Кроме медалей и боевых орденов, историки получили и архивные документы из личного дела военного летчика, а также его воспоминания о «кровавом клинче» под Ржевом.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства: «Он говорил, что буквально вся земля была усеяна телами погибших. И когда уже после того, как Ржев оставили немцы, он тоже был в городе и видел, что там не осталось ни одного живого места, ни людей, ни зданий – никого. Поэтому для него это было большое жизненное потрясение, о котором он помнил всю жизнь. И именно это подвигало его на то, чтобы выступать за то, чтобы был создан монумент Советскому солдату».

Госсекретарь Союзного государства избран и председателем Общественного совета московского Музея Победы. Его задача – сохранение памяти о войне и укрепление сотрудничества, в первую очередь с белорусскими музеями.

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