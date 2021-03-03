Холода возвращаются. Прогноз погоды на 4 марта

Источник материала: ОНТ

Начало весны радует теплой погодой, средняя температура на 4-8 градусов выше нормы. Но без возврата холодов не обходится практически ни один март.

Ночью погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, а завтра днём скажется влияние теплого, но более влажного воздуха, поступающего с территории Балтийского моря. В результате в дневные часы уплотнится облачность, пойдут осадки, усилится ветер.

В четверг – облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром по Витебской области, а днём во многих районах страны небольшой мокрый снег вперемешку с дождем. Влажность до 90 процентов. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днём по югу порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

В 8 утра температура воздуха в большинстве районов около 0°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от -1°C по Витебской области до +6°C по Брестской. К вечеру от -1°C в северо-восточных районах до +3°C в юго-западных.

В пятницу начнётся похолодание. Погоду будет определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать неустойчивая холодная воздушная масса с севера Европы. Температура воздуха будет понижаться. Ночью – 0°C…-7°C, при прояснениях до -9°C, днем -3°C…+3°C. Облачно с прояснениями. Почти повсеместно пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. В субботу осадков станет меньше, а температура ещё понизится на 2-4 градуса. В большие выходные установится зимний характер погоды.

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