Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар).

В матче второго круга турнира BTA белорусская теннисистка сумела в двух сетах победить немку Лауру Зигемунд – 4:6, 2:6.

В 1/4 финала Азаренко встретится с победительницей матча между пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и японкой Мисаки Дои (86 позиция в рейтинге).

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