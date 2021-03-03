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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

03.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар).

В матче второго круга турнира BTA белорусская теннисистка сумела в двух сетах победить немку Лауру Зигемунд – 4:6, 2:6.

В 1/4 финала Азаренко встретится с победительницей матча между пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и японкой Мисаки Дои (86 позиция в рейтинге).

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар). В матче второго круга турнира BTA белорусская теннисистка сумела в двух...
 
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