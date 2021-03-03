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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар).
В матче второго круга турнира BTA белорусская теннисистка сумела в двух сетах победить немку Лауру Зигемунд – 4:6, 2:6.
В 1/4 финала Азаренко встретится с победительницей матча между пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и японкой Мисаки Дои (86 позиция в рейтинге).
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар). В матче второго круга турнира BTA белорусская теннисистка сумела в двух...
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