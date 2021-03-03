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Цветы и венки возложили к памятнику погибшим милиционерам и бойцам внутренних войск в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В память о тех, кто отдал жизнь, исполняя служебный долг. Накануне Дня милиции торжества проходят по всей стране. Сегодня цветы и венки легли к памятнику погибшим милиционерам и бойцам внутренних войск в Минске.
Здесь традиционно собираются действующие милиционеры, члены семей погибших сотрудников, руководство правоохранительных органов. Прошлый год был нелёгким для милиции, но подразделения несли службу в соответствии с присягой и уставом.
Бывшие коллеги и руководство МВД оказывают помощь и поддержку семьям погибших сотрудников. Речь не только о материальном. Сегодня же состоится торжественный приём и большой праздничный концерт.
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В память о тех, кто отдал жизнь, исполняя служебный долг. Накануне Дня милиции торжества проходят по всей стране. Сегодня цветы и венки легли к памятнику погибшим...
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