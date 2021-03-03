«Не должно быть пустых обещаний»: депутаты Палаты представителей обсудили вопрос работы с обращениями граждан

Источник материала: ОНТ

Социальная справедливость и максимальная эффективность решения наболевших вопросов населения. Как работать с обращениями граждан, обсуждали сегодня в Палате представителей.





К депутатам на приём приходят с самыми разными проблемами: качество оказания коммунальных услуг, вопросы социальной сферы, банковское и почтовое обслуживание на селе, роста цен на товары первой необходимости и лекарства. Только за прошлый год парламентарии провели тысячи встреч в трудовых коллективах и личных приёмов, рассмотрели свыше 10 тысяч обращений. Наработан большой опыт и появились предложения для внесения дополнений и изменений в закон «Об обращениях граждан».

За работой депутатов сегодня наблюдали будущие юристы. А после заседания студенты смогли задать вопросы спикеру Палаты представителей о работе сессий и специфике госслужбы. После чего для гостей провели экскурсию.

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