Вашингтон усиливает меры безопасности вокруг Капитолия. С чем это связано?

Источник материала: ОНТ

Полиция Вашингтона усиливает меры безопасности вокруг Капитолия. Это связано с получением некоей информации и разведданых о возможных провокациях.

Ограждения будут выставлены вокруг здания Конгресса. Дополнительные силы задействуют в аэропортах и на вокзале. Ранее местная полиция просила прислать на помощь около пяти тысяч бойцов Национальной гвардии на случай беспорядков с участием сторонников бывшего главы Белого дома. До 1933 года инаугурация президента проходила 4 марта.

Спецслужбы не исключают, что те, кто не согласен с итогами недавних выборов, вновь могут устроить акции протеста. Охранять столицу США будут семь тысяч военных – даже больше, чем просили власти.





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