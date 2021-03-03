Меняли трубы – откопали золото: в Минске нашли клад времен Николая II

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Меняли трубы, а откопали клад. В центре Минска обнаружили 24 золотые монеты с профилем Николая II. Это самая крупная находка в белорусской столице за последние десять лет. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова рассмотрела сокровища.

24 монеты с профилем Николая Второго, на реверсе – герб Российской империи, цепочка, кольцо и зубная коронка. Скорее всего, это сбережения на черный день, говорят археологи.

«24 монеты – на то время значительная сумма. Но надо понимать, что, скорее всего, такие монеты – средство накопления, а не средство платежей. Они могли использоваться для крупных сделок. Ведь ранее на любой бумажной купюре писалось, что она обеспечена золотом. А здесь золото обеспечено золотом. Это наиболее чистая денежная система», – указал заведующий Центром археологии Беларуси Вадим Кошман.

Парк Марата Казея. Центр Минска. За день через него проходят тысячи человек. Но на месте раскопок – здесь строят ливневую канализацию – блеск монет заметил только сотрудник музея Павел Королев, он работает неподалеку.

«Увидел монету желтую. Подумал, это советский пятак. Но потом увидел профиль царя Николая II. Рядом оказалась вторая монета, третья и за пять-семь минут я нашел 16 монет, цепочку, зубную коронку и кольцо. Позвонил археологам и постарался прекратить работы на этом объекте», – рассказал музеевед, научный сотрудник музея Янки Купалы Павел Королев.

В годы правления Николая II здесь располагался жилой район. Территория входит в список историко-культурной ценности Минска. Поэтому рабочие трудятся под присмотром археологов. Из земли до сих пор достают фрагменты керамики, хорошо сохранившуюся аптекарскую посуду. Что-то осталось от построек конца XIX века, что-то привезли с грунтом, когда восстанавливали город после войны.

«Эта была такая усадебная, разреженная застройка. Место, где найден был клад, это территория, которая все время затапливалась. Люди не особо здесь хотели жить – постоянно затапливало. Вот очень показательная история про дом Янки Купалы, как имущество писателя спасали, когда вода через подоконник хлестала», – отметил научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Дернович.



Одна из последних больших находок в столице была еще в конце 80-х. Экскаваторщик наткнулся на брезентовый мешок. Вес – 13 килограммов. Количество серебряных предметов – более 500: кубки, монеты, награды.

Находка из парка Марата Казея уже на временном хранении в Академии наук. Вещи пройдут экспертизу. Их проверят и на подлинность. Предварительно говорят, что монеты золотые, 900-я проба. А в каком музее потом будут храниться сокровища, пока неизвестно.