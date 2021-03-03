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Меняли трубы – откопали золото: в Минске нашли клад времен Николая II
03.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Меняли трубы, а откопали клад. В центре Минска обнаружили 24
24 монеты с профилем Николая Второго, на реверсе – герб Российской империи, цепочка, кольцо и зубная коронка. Скорее всего, это сбережения на черный день, говорят археологи.
Парк Марата Казея. Центр Минска. За день через него проходят тысячи человек. Но на месте раскопок – здесь строят ливневую канализацию – блеск монет заметил только сотрудник музея Павел Королев, он работает неподалеку.
В годы правления Николая II здесь располагался жилой район. Территория входит в список историко-культурной ценности Минска. Поэтому рабочие трудятся под присмотром археологов. Из земли до сих пор достают фрагменты керамики, хорошо сохранившуюся аптекарскую посуду. Что-то осталось от построек конца XIX века, что-то привезли с грунтом, когда восстанавливали город после войны.
«Эта была такая усадебная, разреженная застройка. Место, где найден был клад, это территория, которая все время затапливалась. Люди не особо здесь хотели жить – постоянно затапливало. Вот очень показательная история про дом Янки Купалы, как имущество писателя спасали, когда вода через подоконник хлестала», – отметил научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Дернович.
Находка из парка Марата Казея уже на временном хранении в Академии наук. Вещи пройдут экспертизу. Их проверят и на подлинность. Предварительно говорят, что монеты золотые, 900-я проба. А в каком музее потом будут храниться сокровища, пока неизвестно.
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В центре Минска обнаружили 24 золотые монеты с профилем Николая II. Это самая крупная находка в белорусской столице за последние десять лет.
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