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Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм за долги
Источник материала: Tut.by
Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный»,
Утверждается, что кинокомпания актера «Фреш-фильм» вложила 15 миллионов российских рублей (немногим более 200 тысяч долларов) в картину
После провала в прокате
Галустян хотел вернуть вложения через суд, однако Сарик Андреасян вместо денег передал ему права на фильм
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Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный», передает Telegram-канал Mash.
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