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Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм за долги

03.03.2021 20:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный», передает Telegram-канал Mash.


Фото: instagram.com/m_galustyan

Утверждается, что кинокомпания актера «Фреш-фильм» вложила 15 миллионов российских рублей (немногим более 200 тысяч долларов) в картину «Кома» студии «Энджой мувиз», принадлежавшей режиссеру.

После провала в прокате «Защитников» Фонд кино потребовал вернуть деньги, и студия оказалась на грани банкротства. Андреасян перешел в новую компанию «Большое кино», а выпущенная «Кома» собрала в прокате $ 2,5 млн — в два раза меньше потраченных средств.

Галустян хотел вернуть вложения через суд, однако Сарик Андреасян вместо денег передал ему права на фильм «Непрощенный», который смог окупиться в прокате.

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Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный», передает Telegram-канал Mash.
 
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