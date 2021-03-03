Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм за долги

Источник материала: Tut.by

Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный», передает Telegram-канал Mash.



Фото: instagram.com/m_galustyan

Утверждается, что кинокомпания актера «Фреш-фильм» вложила 15 миллионов российских рублей (немногим более 200 тысяч долларов) в картину «Кома» студии «Энджой мувиз», принадлежавшей режиссеру.

После провала в прокате «Защитников» Фонд кино потребовал вернуть деньги, и студия оказалась на грани банкротства. Андреасян перешел в новую компанию «Большое кино», а выпущенная «Кома» собрала в прокате $ 2,5 млн — в два раза меньше потраченных средств.

Галустян хотел вернуть вложения через суд, однако Сарик Андреасян вместо денег передал ему права на фильм «Непрощенный» , который смог окупиться в прокате.