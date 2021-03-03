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Вулкан Этна начал "бросаться" камнями. Сицилийцы в шоке

03.03.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянскую Сицилию засыпало камнями. Вместе с потоками раскаленной лавы, которые достигли 300 метров в высоту, вулкан Этна выбросил гигантский столб кратерного пепла, а затем обрушил шквал камней, передает РЕН ТВ.



И это буквально на следующий день после того, как город и окрестные деревни засыпало пеплом. Впервые извержение вулкана длилось больше часа, это - новый рекорд.
Сицилийцы сейчас стараются не выходить из своих домов и боятся новых пиков активности Этны. А европейские ученые опасаются, что крупнейший действующий вулкан Старого Света уже выходит из-под контроля.
 
 
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Итальянскую Сицилию засыпало камнями. Вместе с потоками раскаленной лавы, которые достигли 300 метров в высоту, вулкан Этна выбросил гигантский столб кратерного...
 
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