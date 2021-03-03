







И это буквально на следующий день после того, как город и окрестные деревни засыпало пеплом. Впервые извержение вулкана длилось больше часа, это - новый рекорд.

Сицилийцы сейчас стараются не выходить из своих домов и боятся новых пиков активности Этны. А европейские ученые опасаются, что крупнейший действующий вулкан Старого Света уже выходит из-под контроля.



