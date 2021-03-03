Жвачку Mamba в четырех вкусах в Беларуси признали опасной и запретили продавать

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Государственный комитет по стандартизации ввел запрет на ввоз и обращение в Беларуси жевательных конфет «МАМВА КОЛА & ФРУКТЫ» со вкусами: кола-ананас, кола-вишня, кола-лимон, кола-апельсин. Соответствующая информация размещена в реестре опасной продукции.

Запрет, а также прекращение действия документов об оценке соответствия этой продукции начинают действовать с 4 марта. В качестве выявленных нарушений указано, что «продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза» в сфере пищевой безопасности, безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. Уточняется, что при производстве данной продукции применялись заявленные изготовителем в маркировке сахар и пищевая добавка — подсластитель (сорбитовый сироп Е420ii).