Сколько получили минчане, которые хотели сжечь на Масленицу красно-зеленое чучело

Источник материала: Салiдарнасць

Компанию задержали в коттедже под Молодечно. Сегодня стали известны приговоры.

Всего задержали 25 минчан. 27 февраля они приехали на отдых по случаю окончания весны. В сводке МВД сказано, что задержанные «собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах национального флага».

Празднование Масленицы пресек ОМОН. 25 человек были доставлены в Молодечненское РОВД, где на них составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии по ст. 23.34 КоАП.

Некоторых задержанных перевезли в Воложин, Смолевичи и Борисов, где над ними состоялись суды.

Правозащитники Весны узнали о 13 осужденных людях из той кампании.

Минимум шестерых человек арестовали на 15 суток.

Самый большой штраф получила 47-летняя Алла Ровба. Она должна будет выплатить 1450 рублей (50 базовых).

Марьяне Касаткиной досталось немного меньше — ее осудили на 1160 рублей (40 базовых).

Елена Бледнова, Наталья Лоскутова и Лилия Рогожина были оштрафованы на 725 рублей (25 базовых).

Суд Воложинского района наказал Елену Пашкович на 870 рублей (30 базовых).

Виталия Глинская после суда вышла на свободу со штрафом в 580 рублей (20 базовых).