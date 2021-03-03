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Сколько получили минчане, которые хотели сжечь на Масленицу красно-зеленое чучело
03.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Компанию задержали в коттедже под Молодечно. Сегодня стали известны приговоры.
Всего задержали 25 минчан. 27 февраля они приехали на отдых по случаю окончания весны. В сводке МВД сказано, что задержанные «собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах национального флага».
Празднование Масленицы пресек ОМОН. 25 человек были доставлены в Молодечненское РОВД, где на них составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии по ст. 23.34 КоАП.
Некоторых задержанных перевезли в Воложин, Смолевичи и Борисов, где над ними состоялись суды.
Правозащитники
Минимум шестерых человек арестовали на 15 суток.
Самый большой штраф получила 47-летняя Алла Ровба. Она должна будет выплатить 1450 рублей (50 базовых).
Марьяне Касаткиной досталось немного меньше — ее осудили на 1160 рублей (40 базовых).
Елена Бледнова, Наталья Лоскутова и Лилия Рогожина были оштрафованы на 725 рублей (25 базовых).
Суд Воложинского района наказал Елену Пашкович на 870 рублей (30 базовых).
Виталия Глинская после суда вышла на свободу со штрафом в 580 рублей (20 базовых).
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Компанию задержали в коттедже под Молодечно. Их судили в четырех городах.
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