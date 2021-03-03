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Президенты Литвы и Эстонии обсудили ситуацию в Беларуси

03.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президенты Литвы и Эстонии обсудили ситуацию в Беларуси

  • 3.03.2021, 20:39
Президенты Литвы и Эстонии обсудили ситуацию в Беларуси
фото: Lietuvos Respublikos Prezidentas

Они поддержали стремление белорусов к демократии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой 3 марта в Вильнюсе обсудила ситуацию в странах Восточного партнерства, в том числе в Беларуси, сообщает пресс-служба главы эстонского государства.

«События, происходящие в Беларуси, в нескольких десятках километров отсюда, не являются демократическими, — подчеркнула она на совместной пресс-конференции по итогам встречи. — Мы не можем сказать, каким путем идти Беларуси и белорусскому народу, но мы твердо отстаиваем право любого народа избрать этот путь демократично. Это наш моральный долг».

Стороны отметили, что «очень внимательно и с озабоченностью следят за развитием событий в Грузии и Молдове в последние недели, а также за ходом реформ в Украине».

В свою очередь на сайте президента Литвы сообщается, что Науседа и Кальюлайд обменялись мнениями о ситуации в странах Восточного партнерства, в частности в Грузии, Молдове и Украине, и подчеркнули важность «предоставления этим странам необходимой мотивации для активизации политического и экономического сотрудничества с Евросоюзом». Беларусь в сообщении пресс-службы литовского президента упоминается лишь в контексте проблемы Белорусской АЭС.

В связи с событиями после президентских выборов в Беларуси 31 августа 2020 года страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских должностных лиц, включая Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора. В список также включили руководство Администрации президента, главу и членов ЦИК, председателей КГБ, Следственного комитета, руководство МВД и других.

25 сентября Литва, Латвия и Эстония дополнили санкционный список 101 фамилией, а 20 ноября — еще 28 фамилиями белорусских чиновников.

Кроме того, балтийские государства, будучи членами Европейского союза, участвуют в принятых тремя пакетами санкциях ЕС в отношении 88 физических лиц, которые причастны к фальсификации президентских выборов в Беларуси и подавлению акций протеста, а также семи юридических лиц.

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Они поддержали стремление белорусов к демократии.
 
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