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Белорусы запустили флешмоб в поддержку жителя ЖК «Пирс»
Источник материала: Хартия'97
Белорусы запустили флешмоб в поддержку жителя ЖК «Пирс»
Житель жилого комплекса «поставил на уши» лукашистов с помощью национального флага.
Белорусы сегодня проводят флешмоб солидарности с
Фото опубликовал телеграм-канал
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Житель жилого комплекса «поставил на уши» лукашистов с помощью национального флага.
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