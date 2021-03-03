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Белорусы запустили флешмоб в поддержку жителя ЖК «Пирс»

03.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы запустили флешмоб в поддержку жителя ЖК «Пирс»

  • 3.03.2021, 20:26
Белорусы запустили флешмоб в поддержку жителя ЖК «Пирс»

Житель жилого комплекса «поставил на уши» лукашистов с помощью национального флага.

Белорусы сегодня проводят флешмоб солидарности с жителем ЖК «Пирс» Ильёй Кравченко.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»










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Житель жилого комплекса «поставил на уши» лукашистов с помощью национального флага.
 
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