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Гродненский музыкант Игорь Банцер объявил в суде сухую голодовку

03.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гродненский музыкант Игорь Банцер объявил в суде сухую голодовку

  • 3.03.2021, 20:04
Гродненский музыкант Игорь Банцер объявил в суде сухую голодовку
фото: tut.by

На процесс он пришел с листом бумаги, на котором написал «Справедливости нет».

Гродненский музыкант Игорь Банцер в суде объявил сухую голодовку. Также он потребовал вести процесс по-белорусски и отказался от адвокатов, сообщает "Белсат".

Суд над Банцером начался 3 марта. Его обвиняют в хулиганстве (ч.3 ст. 339): ночью 5 сентября музыкант танцевал возле милицейского автомобиля. С 20 октября музыканта держат в Гродненской тюрьме.

На процесс Банцер пришёл с листом бумаги, на котором написал "Справедливости нет". Чтобы он не увидел поддержки, людям приказали спрятаться за дверью на лестнице перед тем, как завести подсудимого в зал.

Во время процесса Банцер пел песни и говорил: "Это не суд". Конвоиру он заявил: "Я тебя запомнил".

Игорь Банцер — известная личность в гродненском музыкальном и культурном андеграунде. Он автор провокационных перформансов. Во время правления Лукашенко музыканта задерживали, он неоднократно сидел за решеткой и голодал в знак протеста.


фото: tut.by
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На процесс он пришел с листом бумаги, на котором написал «Справедливости нет».
 
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