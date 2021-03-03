Источник материала: Хартия'97

Навальный передал первое сообщение из заключения 3.03.2021, 19:48

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Алексей Навальный

Он в СИЗО «Кольчугино».

Алексей Навальный передал первое после этапирования из Москвы сообщение - в среду днём оно было опубликовано в инстаграме политика. Согласно ему, оппозиционер находится в СИЗО №3 "Кольчугино" Владимирской области, и, как сообщает штаб Навального, будет находиться там как минимум до апелляции по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В связи с этим делом оппозиционному политику присудили штраф в 850 тысяч рублей, передает svoboda.org .

Из СИЗО Навальный передал, что с ним всё хорошо, но он пока не получает писем и о происходящем во внешнем мире знает ещё меньше, чем когда он был под арестом в московском СИЗО "Матросская тишина".

Кроме того, оппозиционер пока не может заказывать еду из тюремного ларька. "Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно", - сказано в сообщении Навального. Политик также рассказал, что находится в камере с осуждёнными за кражу и мошенничество.

Ранее сообщалось, что Навальный доставлен в исправительную колонию №2 города Покров Владимирской области, однако официального подтверждения этому не было. Правозащитники отмечали, что это одно из самых жёстких и "режимных" учреждений системы ФСИН.

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