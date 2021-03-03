"В соответствии с документом акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО "Ивацевичдрев". Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга", - уточнили в пресс-службе.





пишет interfax.by Указом также исключается из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями,interfax.by





Президент при подписании указа дал поручение правительству совместно с облисполкомами обеспечить разработку эффективной стратегии развития деревообрабатывающего холдинга с управляющей компанией ОАО "Ивацевичдрев".

ОАО "Ивацевичдрев" - одно из крупнейших белорусских деревообрабатывающих предприятий, которое специализируется на производстве древесно-стружечных плит и мебели.



