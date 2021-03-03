|
На базе "Ивацевичдрев" создадут деревообрабатывающий холдинг
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко 3 марта подписал указ №78 "О создании и деятельности деревообрабатывающего холдинга", сообщили в пресс-службе Лукашенко в среду.
"В соответствии с документом акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО "Ивацевичдрев". Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга", - уточнили в пресс-службе.
Указом также исключается из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями,
Президент при подписании указа дал поручение правительству совместно с облисполкомами обеспечить разработку эффективной стратегии развития деревообрабатывающего холдинга с управляющей компанией ОАО "Ивацевичдрев".
ОАО "Ивацевичдрев" - одно из крупнейших белорусских деревообрабатывающих предприятий, которое специализируется на производстве древесно-стружечных плит и мебели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 3 марта подписал указ №78 "О создании и деятельности деревообрабатывающего холдинга", сообщили в пресс-службе Лукашенко в среду.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)