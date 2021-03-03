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Фотофакт. Тихановская встретилась с президентом Финляндии и попила кофе с премьером

03.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С финскими политиками она «обсудила возможность организации новых выборов осенью 2021 в Беларуси».

Среди тех, с кем Светлана Тихановская встречалась в Финляндии, президент Саули Ниинистё, премьер-министр Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто, представители финского парламента, ОБСЕ и экс-президент Тарья Халонен.

Судя по фото, встреча с премьер-министром прошла наиболее душевно.

Фотофакт. Тихановская встретилась с президентом Финляндии и попила кофе с премьером

Сообщается, что во время встреч с финскими политиками Светлана Тихановская:

– призвала Финляндию следить за делами политзаключенных, репрессиями против стачкома «Беларуськалия», а также рассказала о последних приговорах;

– на встречах с почетным президентом ПА ОБСЕ Илккой Канервой и депутатами Финского парламента Тихановская обсудила возможность организации новых выборов осенью 2021 в Беларуси;

– предложила министру иностранных дел Финляндии разработать долгосрочный план двустороннего сотрудничества между странами.

Представители Финляндии заявили, что поддержат четвертый пакет санкций ЕС, окажут помощь независимым СМИ и правозащитникам, пересмотрят сотрудничество с компаниями, поддерживающими режим Лукашенко.

Фотофакт. Тихановская встретилась с президентом Финляндии и попила кофе с премьером

Фотофакт. Тихановская встретилась с президентом Финляндии и попила кофе с премьером

 
 
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С финскими политиками она «обсудила возможность организации новых выборов осенью 2021 в Беларуси».
 
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