В Беларуси уже 270 политзаключенных

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще восемь человек. Это следует из совместного заявления, опубликованного на правозащитном сайте spring96.org. Общее число политзаключенных в Беларуси достигло 270.





Статус политических заключенных получили Виктория Кульша (под стражей, обвиняется по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), Сергей Мироевский (приговорен к 2,5 года ограничения свободы в учреждении открытого типа по ч. 1 ст. 342 УК), Григорий Давыдов, Алексей Березинский, Владимир Рубашевский, Сергей Солоха, Марек Сирадзе, Виталий Бондаренко (все осуждены либо заключены под стражу по ч. 2 ст. 293 УК).

Часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Часть 2 статьи 293 УК — участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, названных в ч. 1: насилие над личностью, погромы, поджоги, уничтожение имущества или вооруженное сопротивление представителям власти.

Правозащитники оценивают преследование всех вышеперечисленных как политически мотивированное «в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь», требуют освободить их и других граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

«Свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, — говорится в заявлении. — Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

Выступления граждан, убеждены правозащитники, носили «стихийный, самоорганизованный характер» и были вызваны недоверием к результатам президентских выборов 9 августа 2020 года, которые «проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные».

«Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности, — подчеркивается в документе. — Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия. Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат».

Демонстрантами, отметили правозащитники, не совершались действия, которые бы могли квалифицироваться как массовые беспорядки: «Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам». Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов «требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции».

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, организации «Правовая инициатива», «Хьюман Константа» и «Инициатива FORB».