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Журналист отсудил у государства компенсацию за заключение в СИЗО

03.03.2021 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина обвинялся в сепаратизме и пособничестве террористам и провел больше года в СИЗО. Потом он был оправдан и выпущен на свободу. В Запорожье апелляционный суд принял решение о взыскании с государства 600 тысяч гривен в качестве компенсации журналисту Павлу Волкову за незаконное преследование со стороны СБУ. Об этом сообщила адвокат журналиста Ольга Зелинская на странице в Facebook.


Фото: strana.ua

По ее словам, суд такжесогласился компенсировать расходы на адвокатскую помощь в сумме 150 тысяч грн. Соответствующее решение было принято еще 2 декабря, пишет korrespondent.net

"Суд вынес решение, которым удовлетворил апелляционную жалобу частично присудив 150 тыс. грн. - расходов на правовую помощь и 600 тыс грн. Моральной компенсации", - написала Зелинская.

Информация о том, что компенсацию выиграл журналист Павел Волков, следует из объявления о судебном заседании на сайте Судебная власть Украины.

Павел Волков был арестован СБУ 27 сентября 2017 года. Его обвиняли по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничество террористам. Ему грозило заключение сроком от 10 до 15 лет с возможностью пожизненного заключения.

В результате журналист больше года находился под стражей в запорожском СИЗО. Затем 25 октября 2018 года суд отпустил его на свободу. Суд первой инстанции 27 марта 2019 года вынес оправдательный приговор журналисту. Вердикт поддержали все вышестоящие суды. 3 апреля 2020 года Верховный суд отклонил кассацию прокурора и полностью поддержал оправдательный приговор.

Судьи пришли в приговоре к выводу, что СБУ нарушила целый ряд требования Уголовно-процессуального кодекса. Затем Верховный Суд поддержал выводы нижестоящих судов о том, что следствие было предвзятым, поскольку осуществлялось без применения надлежащей правовой процедуры.

Выплаты компенсаций незаконно осужденному журналисту будут проводиться из государственного бюджета. Однако, в решении суда о выплате компенсаций пофамильно указаны силовики, которые принимали процессуальные решения по делу Волкова.
 
 
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Мужчина обвинялся в сепаратизме и пособничестве террористам и провел больше года в СИЗО. Потом он был оправдан и выпущен на свободу. В Запорожье апелляционный суд...
 
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