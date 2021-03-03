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Российский кардиолог посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
«Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга», — подчеркнул врач, добавив, что в жизнедеятельности организма многое зависит от работы позвоночника.
Кроме того, медик порекомендовал такое упражнение, как ходьба на ягодицах. Для его выполнения нужно сесть на пол, выпрямить ноги или согнуть их в коленях, сделать восемь шагов на ягодицах вперед, а затем назад. В каждую сторону необходимо сделать по 24 шага, пояснил Хорошев, добавив, что упражнение нельзя выполнять сидя на ковре.
Также полезным кардиолог назвал упражнение «Золотая рыбка». «Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног», — рассказал Хорошев.
Для предотвращения риска сердечных заболеваний следует добавить в рацион больше овощей и фруктов, а потребление мяса, напротив, сократить до двух-трех раз в неделю, подытожил эксперт.
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