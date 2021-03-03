Источник материала: UDF



Фото: Pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский кардиолог посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта А еще изменить рацион.

Чтобы снизить риск инфаркта, следует выполнять три упражнения: это регулярная ходьба, ходьба на ягодицах и «Золотая рыбка». Их в беседе с телеканалом «360» назвал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.«Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга», — подчеркнул врач, добавив, что в жизнедеятельности организма многое зависит от работы позвоночника.Кроме того, медик порекомендовал такое упражнение, как ходьба на ягодицах. Для его выполнения нужно сесть на пол, выпрямить ноги или согнуть их в коленях, сделать восемь шагов на ягодицах вперед, а затем назад. В каждую сторону необходимо сделать по 24 шага, пояснил Хорошев, добавив, что упражнение нельзя выполнять сидя на ковре.Также полезным кардиолог назвал упражнение «Золотая рыбка». «Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног», — рассказал Хорошев.Для предотвращения риска сердечных заболеваний следует добавить в рацион больше овощей и фруктов, а потребление мяса, напротив, сократить до двух-трех раз в неделю, подытожил эксперт.