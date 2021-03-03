Букет к 8 Марта: что и по каким ценам предлагают цветочные рынки стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Розы, тюльпаны, пионы и нарциссы – в какую цену обойдется праздничный букет к 8 Марта в СНГ, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Минске за стоимостью цветов накануне 8 Марта будут следить специалисты управления торговли мэрии. Поэтому подорожания не ждут. Цены обещают доступные. Например, за один тюльпан попросят от 76 центов, за гвоздику – доллар 14, розу или ирис – доллар 33 цента. Уже через несколько дней Минск превратится в одну сплошную цветочную аллею. С пятницы разрешат продавать букеты на улицах, но только тем, кто вырастил цветы сам и может подтвердить это документально. Перекупщикам продажи запрещены. Им грозят штрафы от 50 до 500 долларов.

Азербайджан



Цены в цветочных салонах Азербайджана пока не повысили. Самый востребованный подарок – букет из роз – стоит 14 долларов. Примерно столько же просят за тюльпаны, но их берут реже. Самые дорогие букеты – из пионов. Один цветок стоит почти пять долларов. Самым экономным вариантом в этом году стали нарциссы. 60 центов за штуку.

Молдова

Накануне 8 Марта цены на букеты в небольших бутиках продавцы повышают. Мужчины знают об этом, поэтому многие отправляться на оптовый рынок. Розы, тюльпаны, гиацинты покупают накануне ночью или рано утром. Торговцы хвалят свой товар, цветы у них на любой вкус. Тюльпан в среднем стоит один доллар 15 центов, хризантема –два доллара, а роза – три с половиной. За самые дорогие букеты придется отдать до ста долларов.

Казахстан

В Казахстане уже готовятся к Международному женскому дню. Купить букет 8 Марта практически невозможно. Предприимчивые мужчины заказывают цветы заранее. Как всегда нарасхват тюльпаны. В среднем один цветок стоит доллар. Розы с каждым годом теряют свою актуальность. Но все популярнее становятся ирисы, пионы и даже сухоцветы. Средняя цена за такой букет около 35 долларов.

Россия

Северная Осетия

Это 8 Марта женщины в Северной Осетии точно встретят без мимозы – из-за теплой зимы она отцвела намного раньше срока. Остаются тюльпаны. Но и они в этот раз в дефиците – луковицы в республику везут из Нидерландов, а из-за подорожания евро и роста цен на электричество, многие фермеры отказались от тепличного выращивания этих цветов. Уже сейчас один тюльпан стоит до 60 до 80 рублей, а к празднику цена может подскочить еще на 20.

Санкт-Петербург

Тюльпаны – символ любви и счастья, поэтому их принято дарить на Международный женский день. Букет из девяти таких цветов обойдется примерно в 14 долларов. А, например, столько же нарцисов будут стоить уже 24 доллара. За гиацинты придется заплатить 27 долларов, а цена на букет из смешанных цветов начинается от 45 долларов.