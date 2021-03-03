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Белоруска отсудила компенсацию за свой незаконный арест

03.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белоруска отсудила компенсацию за свой незаконный арест

  • 3.03.2021, 21:43
Белоруска отсудила компенсацию за свой незаконный арест
Татьяна с дочерью
фото: личный архив Татьяны

Татьяну задержали во время женского марша в сентябре 2020-го.

Белоруска отсудила у государства компенсацию за свой арест, сообщает "Белсат".

Татьяну задержали во время женского марша в сентябре 2020-го. Судья Елена Капцевич присудила ей 9 суток ареста, хотя у женщины есть несовершеннолетний ребёнок и кодекс запрещает наказывать её арестом. Оспорить решение из тюрьмы Татьяна не смогла, но передала записку мужу, чтобы тот обратился к адвокату. Адвокат от её имени оспорил решение.

На втором заседании суд заменил наказание с ареста на предупреждение, но к тому времени она уже отсидела шесть суток — 2 дня в ИВС и 4 дня в тюрьме.

На Окрестина и в Жодино, по её словам, у заключённых забирали матрасы, отключали воду, хамили и кричали, пугали собакой, угрожали физическим насилием. Татьяне было плохо, её трясло, у неё были панические атаки и другие психосоматические проявления. В иске она написала, как боялась, что её вывезут в неизвестном направлении и повесят, а родственники не смогут отыскать её тело.

В Жодино женщина вела дневник, где записывала все нарушения и пытки в камере. Но дежурный ИВС забрал у неё записи и накричал на неё.

После освобождения Татьяна была вынуждена обратиться за помощью к психологу. Арест тяжело сказался и на ее маленькой дочке: "Стресс, который перенесла моя дочь в связи с моим долгим отсутствием, её сильная постстрессовая реакция на разлуку принесли мне глубокие моральные страдания, так как для меня нет ничего важнее моей семьи".

Женщина столкнулась и с проблемами в работе. Она юрист, должна общаться с милиционерами. Но каждый раз у неё начинаются психосоматические проявления страха даже от недолгой беседы.

В своём иске Татьяна требовала компенсировать ей 5000 рублей за моральный ущерб; 118,18 рублей — госпошлина; 743,44 рубля — за психологическое тестирование, которое выявило у неё проблемы с психологическим состоянием.

Но судья постановил, что за психологическое тестирование нужно вернуть 250 рублей, а компенсация за моральный и материальный ущерб должна составить 500 рублей. В остальных требованиях Татьяне отказали.

Тем не менее женщина и это считает победой: "Закон прямо говорит, что я должна что-то получить. Я понимала, что сумму уменьшат в любом случае. Обычно за моральный ущерб от государства уменьшают в десять раз. У меня так и получилось".

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Татьяну задержали во время женского марша в сентябре 2020-го.
 
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