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Умер солист Brutto Сергей Королев
Источник материала: Хартия'97
Умер солист Brutto Сергей Королев
Сергей Королев пополнил состав белорусской группы в 2014 году.
Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.
— Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца, — говорится в посте Brutto.
До 2014 года Бразил не занимался музыкой, работал финансистом, занимался тайским боксом, был известным футбольным фанатом.
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Сергей Королев пополнил состав белорусской группы в 2014 году.
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