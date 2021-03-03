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Об элегантном превращении «Белой Руси в Партию народного единства

03.03.2021 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом рассказал заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько рассказал в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ:

— Завтра мы принимаем решение о партийном строительстве, у нас завтра президиум. Но мы не говорим, что «Белая Русь» станет партией. Мы сохраняем общественную структуру. Мы будем строить партийную структуру в широкой коалиции с общественными объединениями, организациями, которые являются нашими партнерами.


фото: БелТА
 
 
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Об этом рассказал заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько рассказал в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ:
 
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