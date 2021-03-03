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Об элегантном превращении «Белой Руси в Партию народного единства
Источник материала: Партизан
Об этом рассказал заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько
— Завтра мы принимаем решение о партийном строительстве, у нас завтра президиум. Но мы не говорим, что «Белая Русь» станет партией. Мы сохраняем общественную структуру. Мы будем строить партийную структуру в широкой коалиции с общественными объединениями, организациями, которые являются нашими партнерами.
фото: БелТА
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Об этом рассказал заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько рассказал в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ:
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