Об элегантном превращении «Белой Руси в Партию народного единства

— Завтра мы принимаем решение о партийном строительстве, у нас завтра президиум. Но мы не говорим, что «Белая Русь» станет партией. Мы сохраняем общественную структуру. Мы будем строить партийную структуру в широкой коалиции с общественными объединениями, организациями, которые являются нашими партнерами.





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