КГК проводит интернет-опрос о качестве банковских услуг. Вопросы - на сайте КГК по 31 марта.

"Цель опроса - изучение общественного мнения в рамках подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере", - говорится в сообщении.





Предлагается ответить на 14 вопросов, в том числе о критериях выбора банка и банковских продуктов (услуг), проблемах, с которыми сталкиваются клиенты банков, недостатках при оказании лизинговых услуг, навязывании дополнительных услуг при заключении кредитного договора; размере штрафных санкций за несвоевременное исполнение (неисполнение) обязательств перед обслуживающим банком и др.







