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КГК проводит интернет-опрос о качестве банковских услуг. Вопросы - на сайте КГК по 31 марта.

03.03.2021 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет государственного контроля приглашает к участию в опросе о качестве оказания банковских и других финансовых услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Цель опроса - изучение общественного мнения в рамках подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере", - говорится в сообщении.

Предлагается ответить на 14 вопросов, в том числе о критериях выбора банка и банковских продуктов (услуг), проблемах, с которыми сталкиваются клиенты банков, недостатках при оказании лизинговых услуг, навязывании дополнительных услуг при заключении кредитного договора; размере штрафных санкций за несвоевременное исполнение (неисполнение) обязательств перед обслуживающим банком и др.
 
 
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Комитет государственного контроля приглашает к участию в опросе о качестве оказания банковских и других финансовых услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
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