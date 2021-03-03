ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госсекретарь: США перестанут свергать режимы ради демократии

03.03.2021 21:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Госсекретарь: США перестанут свергать режимы ради демократии
Энтони Блинкен. Фото: Globallookpress.com
CША перестанут насаждать демократию в других странах силой, свергая режимы и устраивая военные интервенции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Financial Times.

«Мы не будем продвигать демократию c помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергать авторитарные режимы силой. Мы пробовали использовать эту тактику в прошлом. Несмотря на благие намерения, это не сработало», — сообщил Блинкен на встрече, посвященной внешнеполитической стратегии

Как отмечает издание, администрация президента Джозефа Байдена стремится выстроить новую внешнюю политику, отличную от изоляционистской и националистической позиции его предшественника Дональда Трампа. США при Байдене постараются остаться на лидирующей позиции в мире, при этом избегая обвинений в том, что страна выступает как «глобальный полицейский», вмешивающийся в дела других стран.

В конце февраля российский посол в Вашингтоне сообщил, что Россия направила администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов между странами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация президента Джозефа Байдена стремится выстроить новую внешнюю политику,
 
Новости дня
Новости разные
 
БГК пятый раз пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by