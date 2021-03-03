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Семья экс-министра сельского хозяйства стала крупнейшим землевладельцем России

03.03.2021 21:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Семья экс-министра сельского хозяйства стала крупнейшим землевладельцем России
Александр Ткачев. Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
«Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева семьи экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева стал крупнейшим землевладельцем России по итогам прошлого года.

Фирма владеет земельными наделами в самых дорогих регионах страны: Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области. Всего комплексу принадлежит 660 тысяч гектаров (на 88,6 миллиарда российских рублей). «Продимекс» Игоря Худокормова оказался на втором месте (892,2 тысячи гектаров, 65,1 миллиарда рублей).

Далее идет «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников (1047 тысяч гектаров, 49,1 миллиарда рублей). Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова стал занимать четвертую строчку (474,8 тысячи гектаров, 48,2 миллиарда рублей). В десятке также «Русагро», «Покровский», «Эконива-АПК», «Авангард-Агро», ГАП «Ресурс» и «Волго-Дон Агроинвест».

Совокупно крупнейшим землевладельцам России принадлежит 8,3 миллиона гектаров. Стоимость общего земельного надела в сравнении с прошлым годом выросла почти на треть (с 471,6 до 617,31 миллиарда рублей).

В прошлом рейтинге «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева также занимал первое место. Тогда общая стоимость земельного банка компании составляла 68,5 миллиарда рублей. Второе место было у агрохолдинга «Степь».
 
 
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