ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БГК пятый раз пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов

03.03.2021 22:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Брестский гандбольный клуб досрочно пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет пятый раз.

БГК пятый раз пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов
Источник: sport-express.ru

Европейская федерация гандбола присудила белорусской команде техническую победу над «Порту» со счетом 10:0. Еще одно техническое поражение засчитано венгерскому «Пику». Таким образом, брестчан не смогут сдвинуть с рекордного для них четвертого места в группе ЛЧ.

Ближайший групповой поединок состоится 4 марта против «Вардара». В 1/8 финала БГК сыграет с пятым коллективом группы В и первый матч проведет на выезде.

БГК выступал в 1/8 финала ЛЧ в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. В минувшем сезоне брестский клуб завершил выступление в турнире на групповом этапе. В этом же попробует впервые в своей истории пробиться минимум в 1/4 финала.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский гандбольный клуб досрочно пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет пятый раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
Приведшая к разрушениям и смертям драка студентов попала на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by