На базе «Ивацевичидрев» создадут деревообрабатывающий холдинг

На базе предприятия «Ивацевичидрев» будет создан деревообрабатывающий холдинг. Это предусматривает указ, подписанный Александром Лукашенко 3 марта.





«Акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО "Ивацевичидрев". Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Указ исключает из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями.

При подписании указа правительству дано поручение совместно с облисполкомами обеспечить «разработку эффективной стратегии развития» деревообрабатывающего холдинга с управляющей компанией ОАО «Ивацевичдрев».