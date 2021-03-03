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Молитва за воинов: в Минске почтили память погибших на службе милиционеров
03.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошла служба, посвященная погибшим правоохранителям во время исполнения служебных обязанностей. Ее провели накануне Дня милиции, который в стране отмечают 4 марта. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Накануне Дня милиции в минском храме Всех святых почтили память тех сотрудников, которые погибли во время исполнения своих служебных обязанностей. Присутствовали министр внутренних дел Республики Беларусь, офицерский состав и семьи погибших сотрудников милиции.
«Для меня это очень значимое событие. Важно, что нас помнят коллеги мужа, министерство. Не забывают нас, оказывают помощь», – сказала вдова офицера Светлана Лукашевич.
Храм Всех святых – это храм-памятник, который посвящен всем воинам, которые погибли, защищая свою родину в разные столетия. Поэтому молебен и провели здесь. Большая его часть посвящена подвигу во время Великой Отечественной войны. В крипте размещены капсулы со всего мира с землей из мест воинской славы.
Профессиональный праздник сотрудников белорусского МВД появился в 1917 году. Именно 4 марта – 104 года назад – в Минске начала работу народная милиция.
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Профессиональный праздник сотрудников белорусского МВД появился в 1917 году. Именно 4 марта – 104 года назад – в Минске начала работу народная милиция.
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