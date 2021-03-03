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Молитва за воинов: в Минске почтили память погибших на службе милиционеров

03.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла служба, посвященная погибшим правоохранителям во время исполнения служебных обязанностей. Ее провели накануне Дня милиции, который в стране отмечают 4 марта. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Накануне Дня милиции в минском храме Всех святых почтили память тех сотрудников, которые погибли во время исполнения своих служебных обязанностей. Присутствовали министр внутренних дел Республики Беларусь, офицерский состав и семьи погибших сотрудников милиции.

«Для меня это очень значимое событие. Важно, что нас помнят коллеги мужа, министерство. Не забывают нас, оказывают помощь», – сказала вдова офицера Светлана Лукашевич.

«Это те люди, которые несут свой воинский подвиг и воинскую службу в мирное время. Нам с вами комфортно? Мы живем с вами в безопасности? Нужно беречь жизнь, я согласен с этим. Но никогда не нужно искусственно создавать героев. Время таких героев не только не простит, но и рассыплет память о них», – сказал настоятель храма Всех святых протоиерей Федор Повный.

Храм Всех святых – это храм-памятник, который посвящен всем воинам, которые погибли, защищая свою родину в разные столетия. Поэтому молебен и провели здесь. Большая его часть посвящена подвигу во время Великой Отечественной войны. В крипте размещены капсулы со всего мира с землей из мест воинской славы.

Профессиональный праздник сотрудников белорусского МВД появился в 1917 году. Именно 4 марта – 104 года назад – в Минске начала работу народная милиция.



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Теги: Минск
 
 
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Профессиональный праздник сотрудников белорусского МВД появился в 1917 году. Именно 4 марта – 104 года назад – в Минске начала работу народная милиция.
 
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