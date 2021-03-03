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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России удалось задержать подозреваемых в телефонном мошенничестве Причем работали подразделения полиции сразу трех регионов: Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области. По предварительной информации, злоумышленники ночью...

Причем работали подразделения полиции сразу трех регионов: Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области. По предварительной информации, злоумышленники ночью звонили пожилым людям на стационарные телефоны, представлялись их близкими родственниками и сообщали, что попали в беду. А для решения проблемы срочно нужны деньги. Суммы варьировались от 100 тысяч до миллиона российских рублей. Некоторые переволновавшиеся пенсионеры отдавали сбережения. Стоит отметить, что для конспирации в качестве курьеров обычно выступали ничего не подозревающие водители такси. Уже известны обстоятельства 15 хищений. Возбуждены уголовные дела. При обысках обнаружены более сотни сим-карт, сотовые телефоны и интернет-оборудование в качестве доказательной базы по уголовным делам. Предварительное расследование продолжается.