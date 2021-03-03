ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России удалось задержать подозреваемых в телефонном мошенничестве

03.03.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Причем работали подразделения полиции сразу трех регионов: Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области. По предварительной информации, злоумышленники ночью звонили пожилым людям на стационарные телефоны, представлялись их близкими родственниками и сообщали, что попали в беду. А для решения проблемы срочно нужны деньги. Суммы варьировались от 100 тысяч до миллиона российских рублей. Некоторые переволновавшиеся пенсионеры отдавали сбережения. Стоит отметить, что для конспирации в качестве курьеров обычно выступали ничего не подозревающие водители такси. Уже известны обстоятельства 15 хищений. Возбуждены уголовные дела. При обысках обнаружены более сотни сим-карт, сотовые телефоны и интернет-оборудование в качестве доказательной базы по уголовным делам. Предварительное расследование продолжается.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причем работали подразделения полиции сразу трех регионов: Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области. По предварительной информации, злоумышленники ночью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оппозиция Армении отказалась от досрочных выборов без отставки Пашиняна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by