Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.



Фото: Brutto/Facebook

«Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца», — гласит пост Brutto.

На сайте группы Сергей Королев представлен как «один из самых неординарных участников проекта». До 2014 года он не имел отношения к музыке — работал финансистом, был футбольным фанатом, увлекался спортом. Его последнее серьезное увлечение — тайский бокс.

Именно Королеву Михалок доверил исполнение песни «Гири».