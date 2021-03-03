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Умер солист Brutto Сергей Королев

03.03.2021 22:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.

Умер солист Brutto Сергей Королев
Фото: Brutto/Facebook

«Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца», — гласит пост Brutto.

На сайте группы Сергей Королев представлен как «один из самых неординарных участников проекта». До 2014 года он не имел отношения к музыке — работал финансистом, был футбольным фанатом, увлекался спортом. Его последнее серьезное увлечение — тайский бокс.

Именно Королеву Михалок доверил исполнение песни «Гири».

 
 
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Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.
 
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