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Умер солист Brutto Сергей Королев
Источник материала: Навiны
Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.
«Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца», — гласит пост Brutto.
На сайте группы Сергей Королев представлен как «один из самых неординарных участников проекта». До 2014 года он не имел отношения к музыке — работал финансистом, был футбольным фанатом, увлекался спортом. Его последнее серьезное увлечение — тайский бокс.
Именно Королеву Михалок доверил исполнение песни «Гири».
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Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.
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