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Роналду установил уникальное историческое достижение

04.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Роналду установил уникальное историческое достижение

  • 3.03.2021, 23:22
  • 1,660
Роналду установил уникальное историческое достижение

Португальский нападающий установил эпохальный рекорд в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил очередное историческое достижение в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0), передает Eurosport.

36-летний Роналду забил один из трех мячей в матче и стал первым футболистом, который забивал более 20 раз в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает твиттер статистического проекта Opta Paolo.

В сезоне-2020/21 Роналду забил 27 мячей и отдал три ассиста в 30 играх.

«Юве» победил «Специю» со счетом 3:0 и идет на третьем месте в Серии А. Отставание от «Интера» — семь очков.

Контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.

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Португальский нападающий установил эпохальный рекорд в матче 25-го тура чемпионата Италии.
 
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