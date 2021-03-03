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Первая в мире «умная железная дорога» готова к испытаниям

04.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Первая в мире «умная железная дорога» готова к испытаниям

  • 3.03.2021, 22:48
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Первая в мире «умная железная дорога» готова к испытаниям
фото: архив SRCC

Эта дорога в немецком городе станет началом для цифрового железнодорожного движения в Европе.

Люди обычно связывают будущее автоматизированного вождения с автомобилями, грузовиками или автобусами. Однако эта технология уже затронула и железнодорожное движение в Германии.

Саксонский город Аннаберг, находящийся недалеко от немецко-чешской границы, не привлекал внимания людей, занимающихся разработкой транспорта будущего. Однако на протяжении последних лет Аннаберг вызывает интерес как исследователей, так и бизнесменов, ведь в январе 2018 года там открылся первый в мире полностью цифровой железнодорожный стрелочный пост.

Это является частью немецкого проекта Smart Rail Connectivity Campus (SRCC), который осуществляется главным железнодорожным оператором Deutsche Bahn и Хемницким техническим университетом. Цель проекта построить умную железную дорогу, которая станет началом для цифрового железнодорожного движения в Европе, пишет DW.

Железная дорога уже готова к испытаниям. Она будет использовать системы цифрового контроля и безопасности железнодорожного движения, экологически чистые технологии движения поездов, искусственный интеллект, а также мобильную передачу данных пятого поколения.

Первую радиомочту 5G построили в Аннаберге в 2019 году. Тогда впервые протестировали на небольшом участке беспилотный поезд от французской компании Thales, следовавший с помощью передачи данных 5G.

Передача данных 5G обеспечивает мониторинг движения поездов в режиме реального времени. Требуется около 30 радиомочт 5G, чтобы обеспечить движение поездов на 24-километровом маршруте.

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