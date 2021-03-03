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США назвали условия для РФ избежать новых санкций из-за Навального
Источник материала: Хартия'97
США назвали условия для РФ избежать новых санкций из-за Навального
Условие назвали в Госдепе.
Госдепартамент призвал Россию задекларировать и уничтожить ее «необъявленную программу» химического оружия
Россия получит шанс избежать второго раунда санкций из-за отравления Алексея Навального в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, заявили
В соответствии с американским Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года России грозит гарантированный второй раунд санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, избежать его возможно только в случае принятия на себя обязательства больше не применять химическое оружие, сообщили в Госдепе.
«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в ответе представителя Госдепартамента США.
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Условие назвали в Госдепе.
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