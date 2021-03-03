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Глава МИД Финляндии: Мы продолжим поддерживать усилия по выходу Беларуси из кризиса
Источник материала: Хартия'97
Глава МИД Финляндии: Мы продолжим поддерживать усилия по выходу Беларуси из кризиса
Пекка Хаависто призвал режим Лукашенко уважать права человека.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о поддержке белорусского народа.
«В Беларуси должны уважаться права человека, а оппозицию необходимо привлечь к подлинному диалогу для выхода из кризиса. Финляндия продолжит поддерживать эти усилия, в частности в ОБСЕ», — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
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Пекка Хаависто призвал режим Лукашенко уважать права человека.
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