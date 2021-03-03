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Глава МИД Финляндии: Мы продолжим поддерживать усилия по выходу Беларуси из кризиса

04.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Финляндии: Мы продолжим поддерживать усилия по выходу Беларуси из кризиса

  • 3.03.2021, 22:04
Глава МИД Финляндии: Мы продолжим поддерживать усилия по выходу Беларуси из кризиса
фото: Jarno Kuusinen / AOP

Пекка Хаависто призвал режим Лукашенко уважать права человека.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о поддержке белорусского народа.

«В Беларуси должны уважаться права человека, а оппозицию необходимо привлечь к подлинному диалогу для выхода из кризиса. Финляндия продолжит поддерживать эти усилия, в частности в ОБСЕ», — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

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Пекка Хаависто призвал режим Лукашенко уважать права человека.
 
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