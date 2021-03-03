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Байден продлил санкции против России за агрессию против Украины

04.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден продлил санкции против России за агрессию против Украины

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  • 3.03.2021, 21:58
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Байден продлил санкции против России за агрессию против Украины
Джозеф Байден
фото: ap photo/m. rourke

Они будут действовать минимум до 6 марта 2021 года.

Президент США Джозеф Байден продлил санкции против России в связи с агрессией против Украины. Они будут действовать минимум до 6 марта 2021 года.

Об этом сказано в документе из федерального реестра США, передает РБК.

Своим распоряжением Байден продлил действие различных санкций, которые изначально были утверждены 6 марта 2014 года и позднее несколько раз расширялись.

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Они будут действовать минимум до 6 марта 2021 года.
 
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