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Байден продлил санкции против России за агрессию против Украины
Источник материала: Хартия'97
Байден продлил санкции против России за агрессию против Украины
Они будут действовать минимум до 6 марта 2021 года.
Президент США Джозеф Байден продлил санкции против России в связи с агрессией против Украины. Они будут действовать минимум до 6 марта 2021 года.
Об этом сказано в документе из федерального реестра США, передает
Своим распоряжением Байден продлил действие различных санкций, которые изначально были утверждены 6 марта 2014 года и позднее несколько раз расширялись.
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Они будут действовать минимум до 6 марта 2021 года.
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