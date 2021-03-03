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Тихановская призывает Yara приостановить сотрудничество с режимом

04.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская поддержала предложение Стачкома Беларуськалия и призвала норвежскую компанию Yara ввести санкции против «Беларуськалия» вплоть до расторжения договора в одностороннем порядке.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, соответствующая позиция, разработанная Офисом Светланы Тихановской и экономическими группами КС и НАУ, была передана руководству Yara ещё 23 февраля.

Тихановская 18 декабря и 20 января провела онлайн-встречи с гендиректором Yara International Свейном Торе Холзетером,в ходе которых обращалось внимание на увольнения и репрессии против рабочих «Беларуськалии».

«Несмотря на все заверения руководства «Беларуськалия», уровень репрессий против участников стачкома увеличивается. 28 февраля были задержаны 7 членов стачкома, из которых 4 жестоко избивались в Солигорском РОВД. Позже их судили и приговорили к штрафам и суткам», - говорится в сообщении.

«Не стала лучше ситуация и с техникой безопасности. 24 февраля на Берёзовском руднике с высоты в 300 метров упал скип, гружёный рудой. Никто не пострадал, но было повреждено оборудование. 1 марта на 3 руднике в шахте на машину упала кровля – к счастью, обошлось без жертв. На одном только 4 руднике за феврале произошло 3 несчастных случая из-за устаревшей техники. «Беларуськалий» не принял мер по улучшению условий труда, не обеспечил рабочих правом на стачку и негласно поощряет репрессии», сказано в сообщении пресс-службы Тихановской.

 
 
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Светлана Тихановская поддержала предложение Стачкома Беларуськалия и призвала норвежскую компанию Yara ввести санкции против «Беларуськалия» вплоть до...
 
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