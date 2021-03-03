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В Беларуси будет создан деревообрабатывающий холдинг на базе "Ивацевичдрева"

04.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 3 марта подписал указ №78 о создании деревообрабатывающего холдинга" на базе предприятия "Ивацевичдрев".

«В соответствии с документом акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО "Ивацевичдрев". Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга», - сказано в официальном комментарии.

Этим же документом Банк развития лишается права на управление деревообрабатывающими предприятиями.

«Указом также исключается из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями», - сказано в сообщении.

В октябре 2020 года были задержаны исполнительный директор Банка развития Ирина Конепо и директор дочерней компании Банка развития «БР-Консалт» Алексей Жиренков.

Ирина Конепо по роду своей деятельности в банке была связана с вопросами развития предприятий деревообработки, переданных в управление Банку развития.

Унитарное предприятие «БР-Консалт» с 2016 года является управляющей компанией холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности BORWOOD. В настоящий момент в холдинг включены 9 предприятий деревообработки — «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Могилевдрев», Новосверженский лесозавод и «Мозырский ДОК», единый оператор по реализации продукции холдинга — «Белорусская лесная компания», лесозаготовительное предприятие — «БР-Форест».

 
 
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Лукашенко 3 марта подписал указ №78 о создании деревообрабатывающего холдинга" на базе предприятия "Ивацевичдрев".
 
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