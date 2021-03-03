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Комиссии Европарламента рассказали о репрессиях против независимых журналистов в Беларуси

04.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча представителей Европарламента прошла 3 марта в режиме видеоконференции.

На ней присутствовали около 60 человек. Также к ним присоединились несколько представителей неправительственных организаций Беларуси и Польши. Инициировал встречу Роберт Бедронь (Robert Biedroń), который возглавляет комиссию Европарламента по связям с Беларусью.


Роберт Бедронь. Пикет у посольства Беларуси в Варшаве. Фото: Белсат

На встрече речь шла об общественно-политической ситуации в Беларуси. Представитель «Белсата» Лукаш Бырский рассказал присутствующим о репрессиях против независимых СМИ в Беларуси, в частности – против нашего телеканала.

Лукаш Бырский подчеркнул важность международной поддержки. «Благодаря международному сотрудничеству нам удалось проинформировать мир о том, что происходит в Беларуси», – сказал он. Также он рассказал о мировой волне возмущения приговорами журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, журналистке TUT.by Екатерине Борисевич.

«Но надо отметить, что белорусские независимые СМИ продолжают работать, несмотря на систематическое сильное преследование и репрессии», – подчеркнул Лукаш Бырский.

Роберт Бедронь заверил, что Европарламент будет и впредь внимательно следить за развитием событий в Беларуси, особенно за ситуацией с независимыми СМИ и журналистами.

Ранее комиссия по связям с Беларусью приложила усилия к тому, чтобы чемпионат мира по хоккею, который должна была принимать Беларусь, перенесли в Латвию.
 
 
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Встреча представителей Европарламента прошла 3 марта в режиме видеоконференции.
 
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