Стартовал финальный этап турнира «Золотая шайба» на призы Президентского спортивного клуба

Источник материала: ОНТ

На «Чижовка-арене» стартовал финальный этап турнира по хоккею «Золотая шайба» в старшей возрастной группе на призы Президентского спортивного клуба.

В матче открытия соревнований победу одержали прошлогодние победители турнира – команда «Торнадо» из Заводского района столицы уверенно обыграла «Принёманских ястребов» со счётом 7:2. Четыре шайбы забросил Станислав Жилянин. Весомую заявку на медали сделали юные хоккеисты столичной команды «Партизан», обыгравшие в результативном матчей «Северных рысей» из Витебска – 10:5. Напряжённый поединок выдали «Шахтёр» (Солигорский район) и «Металлург-Жлобин», сыгравшие вничью – 4:4.

Также за медали турнира спорят «Атлант» (Кобринский район) и «Мираж» (Горки). Соревнования продолжаются. Очередные матчи команды проведут завтра и послезавтра. А в субботу состоятся поединки за медали турнира.

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