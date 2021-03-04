Минус 60 евро от цены квадрата: в комплексе Minsk World действует специальная акция к 8 Марта

Источник материала: ОНТ

Крупнейший застройщик предлагает особые условия представительницам прекрасного пола для строительства квартир в самом комфортном и современном жилом комплексе страны. Если кратко – минус 60 евро от цены квадрата в Minsk World. И это очень хорошее предложения, которое действует уже сейчас, но только до 14 марта. Времени немного, но можно выбрать свою квартиру. Или помещение для бизнеса.





Этой весной для прекрасной половины человечества – новые условия в многофункциональном комплексе Minsk World. Только взгляните, как много прекрасных женщин выбрали для своего будущего Minsk World. Их тысячи! И речь не только о квартирах, но и о коммерческих помещениях. Эта недвижимость будет приносить доход и уже приносит. Здесь будет жить много людей. И наслаждаться как местоположением своей квартиры, так и бизнесом. Комплекс просыпается от зимы. Каким он будет, видно в отражении солнца в окнах готовых домов.

В домах Minsk World каждый квадратный метр создается с заботой о жителях. Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами, есть террасы, остекленные балконы и лоджии. Проектировщики разрабатывают по несколько вариантов планировок для каждой квартиры, чтобы в нее помещалась вся необходимая мебель. Именно поэтому их так легко объединить и перепланировать.

Скидка в 60 евро распространяется и на новые дома. С начала года продажи квартир начались в 18 домах. Совсем недавно – в домах «Вена», «Сальса», «Таллин», «Касабланка». Для каждого – лучшие варианты. Любой площади, на подходящем этаже. И именно в этом комплексе можно решить свой личный жилищный вопрос. Помните, что лучше жить в своей квартире, чем снимать. За десять лет аренды квартиры тратите больше 30 тысяч долларов в эквиваленте, взамен не получая ничего. В комплексе Minsk World платите за своё. И это позиция застройщика, что у каждой семьи должны быть своя квартира.

Многофункциональный комплекс Minsk World – это уникальный проект для комфортной городской жизни. Собственная инфраструктура и развитая транспортная сеть здесь соседствует с зелеными зонами отдыха и огромным парком, игровыми и спортивными площадками, велодорожками и велополосами. Таким образом, несмотря на обилие общественно значимых объектов, территория не превратится в каменный мегаполис, а станет настоящим оазисом в центре столицы.

Место для комфортной жизни и продуктивной работы. Именно здесь строят Международный финансовый центр. Возводят при участии арабских архитекторов, инвестиций. Он скоро и сам станет центром притяжения инвестиций с Востока и Запада. При этом, по задумке архитекторов, Международный финансовый центр – в пешей доступности от жилых кварталов, крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра, нового городского парка. А ещё спортивных площадок, скверов, новых проспектов. Кстати, машины во дворах не будут доминантой. Отдельно стоящие паркинги и закрытые дворы. А на велосипедах можно перемещаться между кварталами комплекса. И здесь место, где удобно воспитывать детей. 12 детских садов и восемь школ! И да, рассрочку на 100 месяцев без процентов никто не отменял.

Весенние скидки для прекрасного пола – краткосрочны. Это акция заканчивается 14 марта. Совсем скоро, поэтому стоит оценить рынок, возможности, предложения – и действовать!

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