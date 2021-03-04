Тюльпаны, розы и мимозы. Как белорусы выращивают цветы и какие букеты сейчас в тренде?

Источник материала: ОНТ

Первый месяц весны дарит всем нам много поводов для поздравлений. Март – пора обновления природы, первых цветов и праздника всех женщин. Горячая пора не только у тех, кто выбирает подарки, но и у цветочников. Все спешат срезать выращенный урожай, чтобы успеть порадовать прекрасную половину человечества.





Семейный бизнес под Брестом родился из любви к цветам. Семь лет назад хозяева решили: овощи на приусадебном участке заменить менее практичными растениями. И спустя год рядом с домом распустился разноцветный ковер. Любовь Казачук – флорист, бухгалтер и продавец в одном лице, о цветах может рассказывать часами. «Династия», «супермодель» и «алиби» – в огромной теплице сейчас 14 сортов, каждый отличается окраской, стеблем и бутоном.

Любовь Казачук, флорист: «Обожаю цветочки. Конечно, это все тяжело, потому что работа происходит ночью. Тюльпан – цветок весенний, после зимы, я думаю, любая девушка будет рада получить букет красивых, свежих».

Вырастить такую красоту непросто, ухаживать за луковицами начинают еще в октябре. Теплый климат и влагу зимой создают сами, для этого установили батареи и капельный полив. Сильные морозы заставили цветочников поволноваться, чтобы не потерять всходы, приходилось круглые сутки помещение обогревать. К счастью, усилия дали плоды, сейчас нужно успеть выполнить все заказы, правильно срезать, упаковать, чтобы к празднику тюльпаны не потеряли привлекательность.

Мимо этого тепличного хозяйства также невозможно пройти, не заглянув. Кажется, цветочный аромат чувствуется даже на улице. И те, кто идёт «на запах», попадает на территорию вечного разноцветного лета. Розы здесь повсюду: насколько хватает глаз. Красные, белые, розовые, бело-розовые и жёлтые – восемь сортов и более 15 тысяч кустов, на которых распустились около двухсот тысяч бутонов.

Когда на улице чуть больше ноля, розам комфортнее под стеклом. Днём здесь всегда плюс 23 градуса и довольно высокая влажность. Ночью немного холоднее. Для Владимира Гуценкова это больше чем работа и любимое хобби. На редкость приятное дело всей его жизни или, как он сам говорит, «большое цветочное творчество», которому он отдал почти 50 лет. Мужчина сутками в теплице, особенно в канун 8 Марта.

Удобрения, полив, борьба с вредителями, чтобы в обычной теплице под Гомелем выросла королева цветов, нужно за ней ухаживать. Дальше роза, как и вся яркая весенняя палитра, отправляется в магазины. Тюльпаны, мимозы, ирисы, гиацинты – все первоцветы были выращены в белорусских условиях. Свежесрезанные или в горшках – профессионалы советуют учитывать предпочтения той, кому букет предназначен.

В тренде нежные оттенки и экологичность, минимум украшений и максимум натуральности. Кризис не повлиял на спрос, мужчины так же дарят дамам цветы.

Цветочный марафон в этом году стартует раньше обычного, учитывая, что Международный женский день выпадает на понедельник (а это официальный выходной), в коллективах все поздравления традиционно накануне. Нежные, пестрые или с шипами, сиреневые, оранжевые или розовые. Цветы – символ весны и красоты, а значит, само воплощение праздника и женственности.

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