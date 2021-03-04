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В Швеции мужчина с ножом ранил восемь человек
Источник материала: ОНТ
Мужчина с холодным оружием напал и ранил восемь человек в Швеции. Об этом
Согласно данным телеканала SVT, нападение произошло в городе Ветланда, находящемся в 33 км от Стокгольма. В результате нападения были ранены восемь человек, некоторые из них получили серьезные ранения.
Сам нападавший был обезврежен полицией и доставлен в больницу. Согласно данным полиции, случившееся может быть терактом.
Фото: Reuters
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Мужчина с холодным оружием напал и ранил восемь человек в Швеции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные шведских СМИ. Согласно данным телеканала SVT,...
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