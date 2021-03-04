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Торжества проходят по всей Беларуси накануне Дня милиции

04.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торжества проходят по всей Беларуси накануне Дня милиции

Их служба и опасна, и трудна. Накануне Дня милиции (а праздник в Беларуси отметят завтра) торжества проходят по всей стране. Уголовный розыск, борьба с коррупцией, наркоконтроль, отряды особого назначения и не только. Тысячи людей стоят на страже закона, защищают мир и порядок в нашей стране. Совсем недавние события ярко показали, что это не пустые слова, а действительно тяжёлый и порой неблагодарный труд. Когда общество испытывают на прочность, пытаются посеять противоречия изнутри, за работу берутся органы внутренних дел. Поэтому профессиональный праздник – это ещё и повод поблагодарить правоохранителей за их труд. 


Минута молчания – в память о тех, кто отдал жизнь, исполняя служебный долг. В Минске место сбора традиционное – на набережной Свислочи. Руководство столичной милиции и родственники возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам. 

Тех, кто погиб при исполнении, вспоминали и во Всехсвятском храме. Чтобы почтить память, здесь собрались самые близкие – родственники и бывшие коллеги. Храм – место особое: вспоминают немногословно. Их имена произносили, отождествляя с подвигом и героизмом. Сегодня зажжённые свечи и цветы – в память о тех, кто отдал самое дорогое в мирное время.

Именно в крипте хранится память о воинах, принесших себя в жертву во имя мира, спокойствия и безопасности. На траурной службе присутствовал и министр внутренних дел. Сразу после молитвы – встреча с семьями погибших. Вспоминали только хорошее. Некоторые видят друг друга впервые, но разговаривают, будто родные люди. Ведь ничто так не сближает, к сожалению, как общее горе. У каждого оно свое. Но истории похожи.  

Хоть на душе и тяжело, но знакомые строки – о дружбе, преданности, долге и чести – подбадривают и придают силы. Как и те, кто пришел поздравить с праздником. И благодарят, в первую очередь, за мир и безопасность на наших улицах. Благодарных слов за нелёгкую службу немало и от обычных людей. Защитили, подсказали, довезли. Белорусы звонят по разным поводам, но просьба у всех одна – сообщить руководству о настоящем поступке сотрудника и как минимум выразить благодарность. Благодарность коллег по цеху дорогого стоит. Накануне в своём поздравлении министр отметил, что в этом году сотрудникам милиции бросили серьёзный вызов.      

Тем, кто нес службу с особым отличием, – особое внимание. Получить нагрудный знак или благодарность в этот день – почётно. Тем более есть за что. Но награждённые скромничают, говорят, работа у них такая. 

Сергей Парфенович, сержант милиции: «Иногда приходится работать сутками, менять семью на работу. Потому что это долг. Служба есть служба – людей защищать».

Сегодня – парадная форма, приятные слова и цветы. Такое бывает не часто. И можно немного расслабиться. А завтра снова на работу, и служба не прекращается ни на минуту, ведь тыл должен быть надёжно прикрыт всегда. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Их служба и опасна, и трудна. Накануне Дня милиции (а праздник в Беларуси отметят завтра) торжества проходят по всей стране. Уголовный розыск, борьба с коррупцией,...
 
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