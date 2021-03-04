Шведская полиция обнаружила картины Пикассо и Шагала во время обыска у наркодилера

Источник материала: ОНТ

Шведские полицейские конфисковали предметы искусства, драгоценности, дорогие автомобили и мебель в ходе обысков у подозреваемого в наркоторговле. Среди предметов роскоши правоохранители обнаружили картины Пабло Пикассо, Марка Шагала и Энди Уорхола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз шведской полиции.

Как отмечалось в сообщении, находку полицейские совершили еще в декабре, когда они проводили совместную с испанскими коллегами операцию по поимке подозреваемого в контрабанде наркотиков из Испании в Швецию. В ходе операции ими был задержан мужчина, проживавший в городе Хельсингборг. Во время обыска у мужчины и были обнаружены картины.

При этом у мужчины также были обнаружены дорогостоящие часы «Ролекс» и дорогая мебель, которые, предположительно, были украдены в одном из районов Стокгольма. В их числе казалось бюро работы Юсефа Франка, стоимость которого составляет порядка $48 тыс.

Подозреваемый в контрабанде наркотиков уже экстрадирован в Испанию. Деятельность преступной сети, участником которой он являлся, расследовалась в течение двух лет.

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