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«Паўлінка» в Купаловском. Легендарный спектакль вернулся на сцену с обновленным актерским составом

04.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Паўлінка» в Купаловском. Легендарный спектакль вернулся на сцену с обновленным актерским составом

Легендарный спектакль «Паўлінка», с которого век назад началась история Купаловского театра, вернулся на «Первую сцену». Сегодня, можно сказать, премьера! Под светом софитов обновлённый актёрский состав, но есть и знакомые, любимые лица. В старейшем театре страны не просто окрыли занавес. Старт долгожданного 101-го сезона. 


«Каханенькая, родненькая» – у всех на устах эти вечером. Театр снова полон: на сцене – актёры, в зале – зрители. «Паўлінка» – особая пьеса для Купаловского: история и символ. Комедия в репертуаре с 1920-го. Эталонной признана постановка 1944 года. Режиссёр – Лев Литвинов. Художник – Борис Малкин. То самое «чудо» – прямо сейчас.

Вроде бы сюжет известен давным-давно, но всякий раз сопереживают, смеются все. Вечный конфликт отцов и детей. Актёры-дебютанты теперь пляшут «Лявоніху», «тудэма-сюдэма» со звёздами. Смотрите: Геннадий Овсянников – Пранцись Пусторевич. Эту роль народному артисту СССР «передал» великий Глеб Глебов. Из уст в уста, из рук в руки, от сердца к сердцу – феномен «Паўлінкі». Спектакль был обречён на забвение, когда полгода назад большая часть труппы ушла не доиграв, сомневаясь, что продолжение последует. 

Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси: «Атрымалася яднанне моладзі і старэйшага пакалення. Таму што мы ў адной звязцы і адным духам, мы жывем тэатрам! Пэўна, так Усявышні распарадзіўся, каб заўсёды людзі адчувалі гэту асалоду беларускага гумару, беларускай мовы. І сёння ў нас таксама будуць людзі, якія любяць гэтую “Паўлінку”. “Неўміручую”, як мы яе называем».

Народная артистка призналась: не волновалась так, как сегодня, уже 60 лет, когда впервые оказалась в легендарной театральной «брехаловке». Здесь «купаловцы» ждали, ждут и будут ждать «звёздного часа» – в своей роли. «Бо калі ўсё пайшло ўверх нагамі, хутка стане на свае месцы!» – то, что классик прописал. С национальным колоритом. Театр – искусство «сиюминутное». Оно творится на глазах у зрителя. Не бывает одинаковых спектаклей.  

«Каханенькія, родненькія» – для публики девять показов «Паўлінкі» в марте. В первый месяц весны на «Первой сцене» ещё наступит «Вечар». Тоже спектакль-легенда со знакомыми, любимыми «купаловцами».

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Легендарный спектакль «Паўлінка», с которого век назад началась история Купаловского театра, вернулся на «Первую сцену». Сегодня, можно сказать, премьера! Под...
 
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