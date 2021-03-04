Ссоры и накаленная атмосфера. Среди примкнувших к оппозиции экс-милиционеров – раскол. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Завтрашний День милиции для кого-то – бывший праздник. Речь о тех, кто в прошлом году уволился из органов и уже несколько месяцев пытается помешать работе тех, кого совсем недавно называл коллегами и друзьями. Сразу несколько объединений в Вильнюсе, Варшаве и Киеве называют себя «силовым блоком Новой Беларуси». Правда, пока экс-милиционеры больше заняты борьбой друг с другом, и атмосфера накалена до предела.





Пришла весна, и распочковавшиеся символы сдувшихся протестов набухли в борьбе за влияние и деньги. Март отдельные граждане считают очередным месяцем, когда режим вот-вот падёт. Правда, есть проблема – ОМОН и милиция в целом. Сейчас в повестке беглых работа с силовиками – в тренде. Одни предлагают милиционеров бить, другие зовут их с оружием на сторону революции, третьи просят просто увольняться, четвёртые за то, чтобы милиция работала, но сливала компромат. Но все считают ОМОН непоколебимой силой, которую недооценили. И нерешаемость проблемы создаёт нервозность, панику и ругань в лагерях беглых.

Коротко о ситуации в целом. С осени всевозможные граждане считают себя профильными в работе с белорусскими силовиками и обращаются к ним с разными просьбами: это и ресторатор Прокопьев, и инициатива ByPol, и какой-то Белорусский народный трибунал. А ещё Игорь Макар, который лет 20 назад старлеем ушёл из органов, а пару недель назад ещё больше расколол оппозицию призывом не выводить людей на протесты во время Всебелорусского собрания. За это Макара выгнали из Трибунала, так как в этой протестной демократии альтернативное мнение выражать нельзя. Игорь вообще жалуется, что с ним теперь дружит только Ольга Карач – эта парочка теперь и устроила вендетту мятежным древлянам. И раз Макар – из силовиков, то вызывает ревность у таких же бывших офицеров. В распоряжении ОНТ – запись закрытой зум-конференции за 26 февраля, в которой вдрызг разругались Макар и представитель ByPol Владимир Жигарь. И случилось это на глазах и ушах представителей дворовых чатов.

Макар раньше занимался сливами информации от силовиков, а сейчас чуть ли не партию свою создаёт. Об этом устами модератора спрашивают дворы. В том, что беглые центры псевдосилы используют людей, ничего нового. Но тёзка вот обиделся и теперь всюду говорит, что выгнавший его Трибунал и ByPol пусть работают по мелочам дальше, а у него дела более важные. Вообще дворы задавали Макару вопросы, а он отвечал в основном «это будет позже, ждите, пока ничего не скажу». Как в том анекдоте – чего приходил тогда? И вот стало настолько скучно, что, кажется, вопрос в Zoom решили задать законспирированные оперативники ГУБОПиКа.

Никто хотя бы не спорит, что радикальные организации, которые хотят увидеть следствием мирных протестов кровавую бойню, существуют. Спасибо и на этом. Отдельные дворы затем попросили у Игоря методички для борьбы с режимом, чем очень усложнили себе жизнь и что скоро почувствуют. Макар же минут десять жаловался, что у него забрали аккаунт в «Телеграме», удалили видео и поставили другую фотку на аву. Я напомню, это бывший офицер, взрослый мужик – верните ему аккаунт, пожалуйста. Потому что если нет аккаунта – нет и протестов.

Дворовые инициативы, так не любимая вами госпропаганда читает все ваши основные чаты. И я хотел бы сказать вам «спасибо» за то, что не ведётесь на радикальные призывы. Но, к сожалению, среди вас ещё много тех, кто поёт о мирных маршах, а готовится к войне. Ищите их. Макар вот искал поддержки у силовиков России – старые друзья ему якобы отказали. Причём дальше Макар обмолвился, что ему теперь будут помогать «американские друзья» – Игорь, я вас уверяю, после этих слов внимание российской СВР вам обеспечено, но вряд ли вы и ваши американские друзья обрадовались. Что до действий, не виртуальных, а реальных, то Игорь не готов. Вот и получается: душой я – с вами, на каторге – в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе – в гостинице. Пока Игорь вилял и сообщал, что тоже открывает свой фонд (раз всем можно попрошайничать – почему нельзя офицеру?), в Zoom ворвались неистовые конкуренты из ByPol. Как раз в этот день Тихановская объявила о том, что на базе этой организации создаёт Ситуационно-аналитический центр. С названия, кстати, те, кто в теме, посмеялись. Но вот лейтенант из Мозыря Жигарь и в далёком прошлом старший лейтенант Макар начинают дикую публичную ругань. Нас, кстати, беглые упрекают в том, что мы даём слишком короткие фрагменты «зумов». Ну, эфир ОНТ, в отличие от вашей сущности, не резиновый. Но ваши мольбы услышаны, слушайте и вы.

Элита прямо, стойкость, выучка и выправка. Настоящие офицеры. Оба. ByPol вообще ребята резкие – взяли и выгнали из своей организации своего же основателя. А когда об этом написали такие же протестующие сайты, обиделись и на тех и начали всё опровергать. Но вернёмся к Zoom. Лейтенант из Мозыря Жигарь и в далёком прошлом старший лейтенант Макар начали спорить, кто лучше умеет расследовать, хотя классическим следствием ни один, ни второй не занимались даже. Но у Жигаря есть козырь – он ведь теперь из САЦа Тихановской, которую с этого дня считает своей главнокомандующей.

Владимир, главком у вас, конечно, на любителя. И ваши слова похожи на эмоциональную присягу. Впрочем, вы уже присягали другому главнокомандующему, правда? И предали. Ничего ваша присяга не значит, получается... И добавлю для зрителей – а вам не кажется, что риторика Жигаря, который теперь работает на Тихановскую, очень похожа на риторику Сергея Тихановского и его помощников? Нагло, резко, хамски. История закольцевалась, друг к другу притянулись те, кто и должен был притянуться. Оба эти товарища, лейтенант из Мозыря Жигарь и в далёком прошлом старший лейтенант Макар, обещают людям, что перетянут на свою сторону белорусских силовиков и расшатают режим. Для этого им нужно всего ничего – доверие только им, время и, желательно, немножечко денег. Такие вот беглые «офицеры».

Что же до действующих офицеров и генералов МВД – с наступающим и хорошего вам праздника.





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