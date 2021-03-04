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Начался суд по уголовному делу о хулиганстве: минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой

04.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Начался суд по уголовному делу о хулиганстве: минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой

Первое заседание в суде Московского района столицы по уголовному делу о хулиганстве – минчанин оскорбил и избил пассажира автобуса за одежду с государственной символикой.

На скамье подсудимых – 34-летний мужчина, ранее он привлекался к ответственности, в том числе за хулиганство. По данным следствия, в конце ноября подозреваемый нанёс удары пассажиру автобуса за то, что тот был одет в куртку в цветах государственного флага. Нападавший был пьян, в его крови обнаружили свыше промилле алкоголя. Сейчас хулигану грозит до 3-х лет лишения свободы. Свою вину подсудимый признал частично.


 

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Первое заседание в суде Московского района столицы по уголовному делу о хулиганстве – минчанин оскорбил и избил пассажира автобуса за одежду с государственной...
 
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