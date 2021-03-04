Маньяк, удерживавший девушек в бункере, освободился после 17 лет заключения

Источник материала: ОНТ

В России после 17 лет заключения освободился 70-летний Виктор Мохов, более известный как «Скопинский маньяк». Мужчина был осужден за похищение и изнасилование двух девушек. Об этом сообщает РИА «Новости».

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома. Однако вместо этого он вывез их за город и в ходе следующих 1296 дней (почти три с половиной года) удерживал их в бункере, вырытом маньяком на своем участке под гаражом. За это время обе девушки систематически подвергались сексуальному насилию со стороны Мохова. Одна из них дважды родила от Мохова. Кроме того, маньяк постоянно издевался над девушками, лишая их еды, воды и света за неповиновение, а также распыляя в подвале слезоточивый газ.

Спаслись девушки, передав на волю записку. Сделать это им удалось через другую девушку, которую Мохов также планировал похитить. Для этого он заставил одну из своих пленниц притвориться его «племянницей». Девушку преступнику похитить не удалось, однако его пленница успела оставить в её квартире заранее заготовленную записку. Спустя пять дней пленниц освободили сотрудники милиции.

Осужденный 3 марта покинул колонию в Саратовской области, где он отбывал наказание. Оттуда на поезде он отправился к месту жительства в Рязанской области, где на следующие шесть лет за ним будет установлен надзор. В частности, Мохову будет запрещено гулять по ночам, посещать массовые мероприятия, а также без разрешения покидать пределы Скопинского района. Дважды в месяц он будет обязан отмечаться в полиции.

При этом из характеристики администрации колонии, где преступник отбывал наказание, следует, что на путь исправления он не встал. Свою вину он признал лишь частично, за время отбытия срока характеризовался отрицательно.

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